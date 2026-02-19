Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τα δύο πουλιά να λέει το ένα στο άλλο:

«Τι εννοείς έχεις ντυθεί παπαγάλος;»

«Το εννοείς, έχεις ντυθεί παπαγάλος;», η απάντηση.

Το σημερινό σκίτσο