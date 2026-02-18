magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης σε κλίμα Αποκρεών
18 Φεβρουαρίου 2026, 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης σε κλίμα Αποκρεών

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με χιούμορ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα αποκριάτικο πάρτι στο οποίο ο ένας εκ των μασκαράδων λέει:

«Το θέμα του πάρτι είναι το έγκλημα! Εσύ τι έχεις ντυθεί;»

Και παίρνει απάντηση: «Υπόκοσμος».

Το σημερινό σκίτσο

Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria's Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;
18.02.26

Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Ο δισεκατομμυριούχος Λέσλι Γουέξνερ καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη εγγράφου του FBI που τον εμφάνιζε ως συγκατηγορούμενο στο δίκτυο διακίνησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria's Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;
18.02.26

Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Ο δισεκατομμυριούχος Λέσλι Γουέξνερ καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη εγγράφου του FBI που τον εμφάνιζε ως συγκατηγορούμενο στο δίκτυο διακίνησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;
18.02.26

Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;

Με τις ΗΠΑ επί Τραμπ ως αναξιόπιστο σύμμαχο και τη Ρωσία να ασκεί πυρηνικό εκβιασμό, η συζήτηση στην Ευρώπη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με πυρηνική αποτροπή παύει να είναι θεωρητική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «Βασιλιάς του rock 'n' roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
18.02.26

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι διατάξεις με τις οποίες καθίστανται ανάξιοι οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι, και παραδείγματα για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύει σε λίγους μήνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
