Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης σε κλίμα Αποκρεών
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα αποκριάτικο πάρτι στο οποίο ο ένας εκ των μασκαράδων λέει:
«Το θέμα του πάρτι είναι το έγκλημα! Εσύ τι έχεις ντυθεί;»
Και παίρνει απάντηση: «Υπόκοσμος».
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης σε κλίμα Αποκρεών
- Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι κρατούν επαφή με τους πρώην τους
- ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική σχολή
- Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,2 δισ. τα κρατικά «φέσια» τον Δεκέμβριο
- Συνταγή: Μοσχαρίσια σουβλάκια με λαχανικά
- Έως τις 6 το πρωί τις Παρασκευής η απεργία των οδηγών ταξί – Πορεία με τα οχήματά τους στο αεροδρόμιο σήμερα
- Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
- Κάν’ το σαν pro: Τρία μαθήματα πειθαρχίας από τους αθλητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις