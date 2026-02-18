Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης σε κλίμα Αποκρεών

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα αποκριάτικο πάρτι στο οποίο ο ένας εκ των μασκαράδων λέει:

«Το θέμα του πάρτι είναι το έγκλημα! Εσύ τι έχεις ντυθεί;»

Και παίρνει απάντηση: «Υπόκοσμος».

Το σημερινό σκίτσο