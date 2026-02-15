Αρκάς: Καλημέρα στους μασκαράδες
Μια ακόμη «καλημέρα» μας λέει ο Αρκάς με τον τρόπο του
Ο Αρκάς μας λέει «καλημέρα» για ακόμη μία φορά με το καυστικό του χιούμορ και τη γνώριμη αιχμηρή ματιά του.
Στο σκίτσο βλέπουμε τρεις λύκους σε έναν αγρό. Ο ένας, ντυμένος σαν Ζορό, με καπέλο, μάσκα και ξίφος, στέκεται απέναντι από τους άλλους δύο, που έχουν ριχτεί… στον ρόλο τους. Φορούν προβιές προβάτων, προσπαθώντας –όχι και τόσο πειστικά– να μεταμφιεστούν.
Ο «αρχηγός» λύκος, με αυστηρό ύφος, φαίνεται να τους επιπλήττει: «Όταν είπαμε να μεταμφιεστούμε εννοούσαμε σε πρόβατα, ηλίθιε!»
- Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
- All-Star Game: Έγραψε ιστορία ο Λίλαρντ στον διαγωνισμό τριπόντων – Ούτε φέτος θέαμα στα καρφώματα
- Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
- Κακοκαιρία: Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, λόγω κατολίσθησης
- Τάσεις στην ευρωπαϊκή κρουαζιέρα το 2026: Μικρότερα πλοία, εμπειρίες πολιτισμού και F1
- Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα
- Λύγκας: Ο αθόρυβος θηρευτής των δασών – Ζει και στην Ελλάδα;
- Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις