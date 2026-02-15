Αρκάς: Καλημέρα στους μασκαράδες

Ο Αρκάς μας λέει «καλημέρα» για ακόμη μία φορά με το καυστικό του χιούμορ και τη γνώριμη αιχμηρή ματιά του.

Στο σκίτσο βλέπουμε τρεις λύκους σε έναν αγρό. Ο ένας, ντυμένος σαν Ζορό, με καπέλο, μάσκα και ξίφος, στέκεται απέναντι από τους άλλους δύο, που έχουν ριχτεί… στον ρόλο τους. Φορούν προβιές προβάτων, προσπαθώντας –όχι και τόσο πειστικά– να μεταμφιεστούν.

Ο «αρχηγός» λύκος, με αυστηρό ύφος, φαίνεται να τους επιπλήττει: «Όταν είπαμε να μεταμφιεστούμε εννοούσαμε σε πρόβατα, ηλίθιε!»