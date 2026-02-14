Αρκάς: Η σημερινή καλημέρα αφιερωμένη στον Άγιο Βαλεντίνο
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα ζευγάρι όπου η γυναίκα λέει στον άνδρα:
– Ξέρεις τι είναι σήμερα;
– Φυσικά, απαντά εκείνος
– Λοιπόν; δεν θα μου ευχηθείς;
– Ευτυχισμένο Σάββατο…
Το σημερινό σκίτσο
