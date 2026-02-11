Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο τιυ μας δείχνει την Τετάρτη να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεββάτι.

«Δεν σηκώνομαι, βρέχει έξω».

«Μέσα να δεις», της απαντά ο Φλεβάρης.

Το σημερινό σκίτσο