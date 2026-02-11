Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο τιυ μας δείχνει την Τετάρτη να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεββάτι.
«Δεν σηκώνομαι, βρέχει έξω».
«Μέσα να δεις», της απαντά ο Φλεβάρης.
Το σημερινό σκίτσο
