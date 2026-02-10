Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τη συζήτηση δύο ανδρών, η οποία έχει ως εξής:

«Είστε μέλος της Ένωσης Ψευτών;» ρωτάει ο πρώτος.

«Ναι», απαντά ο δεύτερος.

«Πολύ ωραία, θέλετε να γραφείτε;»

«Ναι».

«Γιατί δεν θέλετε;», ολοκληρώνεται η στιχομυθία με πολλά υποννούμενα….

Το σημερινό σκίτσο