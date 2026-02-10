Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τη συζήτηση δύο ανδρών, η οποία έχει ως εξής:
«Είστε μέλος της Ένωσης Ψευτών;» ρωτάει ο πρώτος.
«Ναι», απαντά ο δεύτερος.
«Πολύ ωραία, θέλετε να γραφείτε;»
«Ναι».
«Γιατί δεν θέλετε;», ολοκληρώνεται η στιχομυθία με πολλά υποννούμενα….
Το σημερινό σκίτσο
