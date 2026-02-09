Αρκάς: Η καλημέρα του Φεβρουαρίου

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον τρόπο του. Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Φεβρουάριο προσωποποιημένο σε μια ανθρώπινη φιγούρα, με κασκόλ και χειμωνιάτικη διάθεση, να στέκεται μπροστά σε μονόχρωμο φόντο και να σηκώνει το δάχτυλο σαν να κάνει μια απλή, καθημερινή ανακοίνωση.

Στο συννεφάκι του λόγου του διαβάζουμε τη φράση: «Υπομονή, σε λίγο αρχίζουν τα καλά: Τσικνοπέμπτη, Βαλεντίνος, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα… Εγώ όλα τα ‘ωραία’ τα έχω απ’ τη μέση και κάτω!»

Η έμφαση δίνεται στη χρονική αλληλουχία των ημερών που ακολουθούν μέσα στον μήνα, με τον Φεβρουάριο να απαριθμεί τις γιορτές και τις αργίες που έρχονται, ενώ παράλληλα υποδηλώνει ότι το πρώτο μισό του μήνα έχει ήδη περάσει.