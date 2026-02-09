Αρκάς: Η καλημέρα του Φεβρουαρίου
Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια ημέρα ο Αρκάς
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον τρόπο του. Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Φεβρουάριο προσωποποιημένο σε μια ανθρώπινη φιγούρα, με κασκόλ και χειμωνιάτικη διάθεση, να στέκεται μπροστά σε μονόχρωμο φόντο και να σηκώνει το δάχτυλο σαν να κάνει μια απλή, καθημερινή ανακοίνωση.
Στο συννεφάκι του λόγου του διαβάζουμε τη φράση: «Υπομονή, σε λίγο αρχίζουν τα καλά: Τσικνοπέμπτη, Βαλεντίνος, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα… Εγώ όλα τα ‘ωραία’ τα έχω απ’ τη μέση και κάτω!»
Η έμφαση δίνεται στη χρονική αλληλουχία των ημερών που ακολουθούν μέσα στον μήνα, με τον Φεβρουάριο να απαριθμεί τις γιορτές και τις αργίες που έρχονται, ενώ παράλληλα υποδηλώνει ότι το πρώτο μισό του μήνα έχει ήδη περάσει.
- Αρκάς: Η καλημέρα του Φεβρουαρίου
- Ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων – Πώς θα «κλειδώσουν» έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ
- Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
- Συνταγές: Street food από σπίτι
- Ιαπωνία: Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Τακαΐτσι
- Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
- Διατροφή: Μπορούμε να απολαύσουμε και πάλι το φαγητό;
- Καιρός: Βροχές σε όλη τη χώρα και αφρικανική σκόνη σε νότια και δυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις