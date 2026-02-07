Αρκάς: Καλό Σαββατοκύριακο

Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο σκιτσογράφος Αρκάς με τον γνωστό, καυστικό τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο, ένας άνδρας βγάζει βόλτα τον σκύλο του μπροστά από μια πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης. Ο σκύλος… έχει ήδη «παραβεί» τον κανόνα.

«Τι μυρίζεις πάλι;» τον ρωτά ο ιδιοκτήτης, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Το λαμπραντόρ της διπλανής έχει αφήσει μήνυμα…».

Στο δεύτερο καρέ, ο σκύλος σηκώνει το πόδι μπροστά στην πινακίδα και λέει ατάραχος: «Μισό λεπτό να κάνω ‘λάικ’».