Αρκάς: Καλό Σαββατοκύριακο
Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σήμερα ο Αρκάς
Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο σκιτσογράφος Αρκάς με τον γνωστό, καυστικό τρόπο του.
Στο σημερινό σκίτσο, ένας άνδρας βγάζει βόλτα τον σκύλο του μπροστά από μια πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης. Ο σκύλος… έχει ήδη «παραβεί» τον κανόνα.
«Τι μυρίζεις πάλι;» τον ρωτά ο ιδιοκτήτης, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Το λαμπραντόρ της διπλανής έχει αφήσει μήνυμα…».
Στο δεύτερο καρέ, ο σκύλος σηκώνει το πόδι μπροστά στην πινακίδα και λέει ατάραχος: «Μισό λεπτό να κάνω ‘λάικ’».
- Αρκάς: Καλό Σαββατοκύριακο
- Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
- Χάκετ για την αποθέωση στο ΣΕΦ: «Θα το δείχνω στα παιδιά μου»
- Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
- Νέες ταινίες: Από τις Κάννες με αγάπη
- Θεσσαλονίκη: Πάνω από 150 προσαγωγές από τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ
- NBA: Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς (105-99) – Πήραν το ντέρμπι οι Σέλτικς (98-96, vids)
- Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις