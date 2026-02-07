magazin
Αρκάς: Καλό Σαββατοκύριακο
Social 07 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Αρκάς: Καλό Σαββατοκύριακο

Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σήμερα ο Αρκάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο σκιτσογράφος Αρκάς με τον γνωστό, καυστικό τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο, ένας άνδρας βγάζει βόλτα τον σκύλο του μπροστά από μια πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης. Ο σκύλος… έχει ήδη «παραβεί» τον κανόνα.

«Τι μυρίζεις πάλι;» τον ρωτά ο ιδιοκτήτης, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Το λαμπραντόρ της διπλανής έχει αφήσει μήνυμα…».

Στο δεύτερο καρέ, ο σκύλος σηκώνει το πόδι μπροστά στην πινακίδα και λέει ατάραχος: «Μισό λεπτό να κάνω ‘λάικ’».

Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
Shitposting 06.02.26

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις

Κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνταγή: Σφουγγάτο
Buongiorno 07.02.26

Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
