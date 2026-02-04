Αρκάς: Καλημέρα στους κομπλεξικούς όλου του κόσμου
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν σκύλο να λέει: «Αν κάποιοι σάς μισούν χωρίς λόγο, δώστε τους έναν λόγο» — και κάπου εκεί αρχίζει η ανάγνωση πίσω από το αστείο.
Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μη μας συμπαθούν χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε το γιατί. Συνήθως αυτό δεν αφορά εμάς, αλλά κάτι που ενοχλεί τον άλλον και δεν έχει ειπωθεί — είτε γιατί δεν μπορεί να το εκφράσει, είτε γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί πως συμβαίνει, από εγωισμό ή αμηχανία. Αν υπήρχε χώρος για κουβέντα, ίσως το ζήτημα να λυνόταν εκεί.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιο υγιές που έχουμε να κάνουμε είναι απλώς να συνεχίσουμε. Να μη φορτωθούμε μια ένταση που δεν μας ανήκει.
Ο Αρκάς, όμως, το βλέπει πιο ωμά. Αν κάποιος κουβαλά τόση εμπάθεια για το πρόσωπό μας, ώστε να φτάνει στο μίσος χωρίς να του έχουμε κάνει τίποτα μεμπτό, τότε —με τη γνωστή του ειρωνεία— ίσως ήρθε η ώρα να του δώσουμε εκείνον τον «λόγο» που έψαχνε. Για να γίνει, επιτέλους, το μίσος… μίσος με αιτία.
