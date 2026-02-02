Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Οι Δευτέρες είναι δύσκολες μέρες για όλους. Η αρχή της εβδομάδας μετά από ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης, όπου κανείς δεν έχει όρεξη να σηκωθεί από το κρεβάτι και το κυριότερο να πάει στη δουλειά. Κάτι που μας έδειξε και ο Αρκάς με τη σημερινή του «καλημέρα».

Ο γνωστός σκιτσογράφος, μέσα σε λίγες λέξεις, αποτύπωσε όλο το mood της Δευτέρας.

«Θες άλλον καφέ;» ρωτάει η γυναίκα τον άντρα, για να της απαντήσει εκείνος:

«Μπα, άσε! Αν πιω και δεύτερο δεν θα κλείσω μάτι στη δουλειά».

Δείτε το σκίτσο του Αρκά εδώ:

Το άγχος της Δευτέρας

Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι τη Δευτέρα… κάτι έχουμε.

Μια νέα μελέτη, από τους ερευνητές του University of Hong Kong αποκάλυψε ότι οι Δευτέρες επιδρούν με ξεχωριστό τρόπο, προκαλώντας μακροχρόνιο βιολογικό άγχος και επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, ανεξάρτητα από την εργασιακή κατάσταση.

Αυτό το φαινόμενο της «Αγχωτικής Δευτέρας», που παρατηρήθηκε τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε συνταξιούχους, υποδεικνύει μια βαθιά ριζωμένη σύνδεση μεταξύ της έναρξης της εβδομάδας και της απορρύθμισης του συστήματος απόκρισης του οργανισμού στο στρες, γνωστού παράγοντα καρδιαγγειακής νόσου.