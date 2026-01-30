magazin
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Social 30 Ιανουαρίου 2026, 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σκίτσο.

Σύνταξη
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει έναν άνδρα να λέει:

«Αν αφιέρωναν στα προβλήματα της χώρας το ένα δέκατο του χρόνου και της ενέργειας του ξοδεύουν για να πλήξουν τους πολιτισκούς του αντιπάλους, η χώρα θα απογείωνονταν.

Το σημερινό σκίτοσ

Headlines:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
