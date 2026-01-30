Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σκίτσο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει έναν άνδρα να λέει:
«Αν αφιέρωναν στα προβλήματα της χώρας το ένα δέκατο του χρόνου και της ενέργειας του ξοδεύουν για να πλήξουν τους πολιτισκούς του αντιπάλους, η χώρα θα απογείωνονταν.
Το σημερινό σκίτοσ
