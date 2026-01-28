Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς σε χειμωνιάτικο σκηνικό.
Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή καλημέρα του μας δείχνει ένα πρόβατο να λέει στον πιγκουίνο:
«Φοβάμια ότι βρίσκεσαι σε λάθος μέρος. Αυτή την εποχή τα χελιδόνια πρέπει να είναι στην Αίγυπτο.»
Και η απάντησΗ του πιγκουίνου:
«Μάλλον εσύ βρίσκεσαι σε λάθος μέρος. Δεν είναι χελιδόνι, είμαι πιγκουίνος.»
