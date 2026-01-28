magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Social 28 Ιανουαρίου 2026, 07:43

Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή καλημέρα του μας δείχνει ένα πρόβατο να λέει στον πιγκουίνο:

«Φοβάμια ότι βρίσκεσαι σε λάθος μέρος. Αυτή την εποχή τα χελιδόνια πρέπει να είναι στην Αίγυπτο.»

Και η απάντησΗ του πιγκουίνου:

«Μάλλον εσύ βρίσκεσαι σε λάθος μέρος. Δεν είναι χελιδόνι, είμαι πιγκουίνος.»

Το σημερινό σκίτσο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

inWellness
inTown
Stream magazin
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Στις 13 Μαρτίου 27.01.26

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου

Σύνταξη
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ανάρτηση 27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο