Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής με ματιά στο καλοκαίρι
Ο Αρκάς βλέποντας το καλοκαίρι.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει του μήνες μέχρι τον Αύγουστο και ο Ιούνιος να λέει στον Ιούλιο, ο οποίος είναι ντυμένος καλοκαίρι.
«Καλημέρα, αργούμε ακόμα, βλάκα».
Το σημερινό σκίτσο
