Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Άγιο να λέει:
«Υπάρχουν και κάποιοι ανοήτοι που επιλέγουν να ζήσουν σε ένα σκληρό αφιλόξενο μέρος που λέγεται πραγματικότητα.»
Το σημερινό σκίτοσ
