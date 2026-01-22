Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει μαζί με την καλημέρα του:

«Αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες, κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας».

Το σημερινό σκίτσο