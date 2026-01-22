Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει με χιούμορ τη σημερινή καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει μαζί με την καλημέρα του:
«Αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες, κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας».
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
- Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
- Άσε τους influencers να λένε – Μύθοι και αλήθειες για το τρέξιμο
- Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αρκετοί αγνοούμενοι
- Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες παροχές και επιδόματα δεν φορολογούνται – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
- Συνταγή: Παραδοσιακή χορτόπιτα
- Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις