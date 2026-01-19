magazin
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19 Ιανουαρίου 2026 | 07:45

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον τρόπο του.

Στην εικόνα του γνωστού σκιτσογράφου κυριαρχεί το μαύρο φόντο, λιτό και σχεδόν απόλυτο, που αφήνει χώρο στο μήνυμα να σταθεί μόνο του. Στο επάνω μέρος, με κόκκινα γράμματα, εμφανίζεται η λέξη «Καλημέρα», γραμμένη με τον χαρακτηριστικό, ελαφρώς ειρωνικό τόνο που συνοδεύει συχνά τα σκίτσα του.

Στο κέντρο της εικόνας, με λευκά γράμματα, διαβάζουμε τη φράση: «Αν η γελοιότητα αποκτήσει δύναμη γίνεται πιο επικίνδυνη από την κακία».

Περί βλακείας

Η φράση αποδίδεται στον Ντίτριχ Μπονχέφερ, Γερμανό θεολόγο και αντιναζιστή διανοούμενο, ο οποίος στα Κείμενα από τη φυλακή (Letters and Papers from Prison) διατυπώνει τη γνωστή ιδέα ότι «η ανοησία είναι πιο επικίνδυνη από την κακία». Στο σκεπτικό του, η κακία μπορεί να πολεμηθεί ή να αποκαλυφθεί, ενώ η ανοησία —όταν αποκτά εξουσία και συλλογική νομιμοποίηση— γίνεται σχεδόν άτρωτη στην κριτική και εξαιρετικά καταστροφική. Η εκδοχή που παραθέτει ο Αρκάς αποτελεί ελεύθερη, παραφρασμένη απόδοση αυτής της σκέψης και όχι κατά λέξη παράθεσή της.

Κάτω από το κείμενο, χωρίς πρόσωπο ή σώμα, απεικονίζονται μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία: ένα ξανθό, αναγνωρίσιμο χτένισμα και, χαμηλότερα, ένας γιακάς με κόκκινη γραβάτα. Η φιγούρα είναι αποσπασματική, σχεδόν αφηρημένη, χωρίς μάτια ή έκφραση, στοιχείο που εντείνει τον συμβολικό της χαρακτήρα. Η μορφή παραπέμπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να αφορά οποιονδήποτε ασκεί εξουσία.

