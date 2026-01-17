Αρκάς: Οι ευχές στους Αντώνηδες και στις Αντωνίες

Ο Αρκάς μαζί με την καλημέρα του λέει μέσω του Θανασάκη:

«Χρόνια πολλά θτουθ Αντώνηδεθ και θτιθ Αντωνίεθ που γιορτάζουν θήμερα, αλλά αύριο πιοθ γιορτάδει;»

Το σημερινό σκίτσο