Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα σκίτσο με δύση και σχολιάζει:

«Όσο κι αν τη μισούν η Δύση δεν έφτασε στη δύση της.

Έχει πολλλή αλήθεια με το μέρος της.»

Το σημερινό σκίτσο