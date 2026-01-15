Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σχόλιο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα σκίτσο με δύση και σχολιάζει:
«Όσο κι αν τη μισούν η Δύση δεν έφτασε στη δύση της.
Έχει πολλλή αλήθεια με το μέρος της.»
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
