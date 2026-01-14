Αρκάς: Το σκίτσο της ημέρας με χιούμορ και πολλά χρώματα
Ο Αρκάς πάντα με χιούμορ.
Ο Αρκάς μας δείχνει το μικρό Θανασάκη να βρίσκεται μπροστά από ένα θρανίο και να παίζει με πλαστελίνες λέγοντας:
«Αν να μουν πλαθτελίνη, να με έπλαθε και εκείνη».
Το σκίτσο
