Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει να μην κάνει κάποιο σχόλιο.
Έτσι λοιπόν μας δείχνει έναν τοίχο που διαλύεται με έναν διαφορετικό τρόπο.
Το σημερινό σκίτσο
