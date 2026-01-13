Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει να μην κάνει κάποιο σχόλιο.

Έτσι λοιπόν μας δείχνει έναν τοίχο που διαλύεται με έναν διαφορετικό τρόπο.

Το σημερινό σκίτσο