12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Social 13 Ιανουαρίου 2026 | 07:47

Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει να μην κάνει κάποιο σχόλιο.

Έτσι λοιπόν μας δείχνει έναν τοίχο που διαλύεται με έναν διαφορετικό τρόπο.

Το σημερινό σκίτσο

Πετρέλαιο
Helleniq Energy: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

Helleniq Energy: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Μονοτονία 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Ψηφία και τέρατα 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13.01.26

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Σύνταξη
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…
Ελλάδα 13.01.26

Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…

Σε μάστιγα έχουν αναδειχθεί τα δυστυχήματα στους χώρους εργασίας, με τους θανάτους το 2025 να ξεπερνούν το φράγμα των 200 - Τι φταίει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση

Ναταλία Διονυσιώτη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Iconic 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Δημιουργεί εχθρούς… 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Μαρκ Κέλι 13.01.26

«Στασιαστής» γερουσιαστής μηνύει τον Χέγκσεθ

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ενωση
«Νέα ατζέντα» 13.01.26

Η Βενεζουέλα τα βρίσκει και με την ΕΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την Μαρία Ματσάδο.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
