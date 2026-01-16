Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς με πολύ χιούμορ στέλνει την καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Άγιο να λέει
«Ξέρω ότι ένα πράγμα σας θυμώνει περισσότερο από το να σας λένε ψέματα.
Να σας λένε την αλήθεια.»
Το σημερινό σκίτσο
