Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με ένα σκίτσο σε απλό φόντο, όπου απεικονίζεται ένας ηλικιωμένος άνδρας με μακριά άσπρα μαλλιά και γενειάδα, ντυμένος με χιτώνα και κρατώντας ένα ραβδί. Η φιγούρα θυμίζει γέροντα ή προφήτη και δείχνει κουρασμένη και κατσούφικη.
Στα συννεφάκια του σκίτσου βλέπουμε έναν απλό διάλογο. Ακούγεται αρχικά η φράση: «Είσαι ένας κατσούφης γέρος που φέρνει την απελπισία!».
Ο προφήτης απαντά: «Μήπως προτιμάτε έναν γελαστό νέο που φέρνει την ελπίδα;».
Ο διάλογος κλείνει με μια αντίδραση αγανάκτησης: «Εντάξει! Ως πότε θα μας το χτυπάς αυτό;».
