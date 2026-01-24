Αρκάς: Οι ευχές για καλό σαββατοκύριακο
Ο Αρκάς μας εύχεται καλό σαββατοκύριακο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη με ανοιχτά χέρια νε λέει χαρούμενος: «Και καλό θου – κου».
Το σημερινό σκίτσο
