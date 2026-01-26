Αρκάς: Η καλημέρα της νέας εβδομάδας
Ο Αρκάς ξεκινά τη νέα εβδομάδα με τον προφήτη.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει μαζί με την καλημέρα του:
«Ένας είναι ο εχθρός: Ο Ανολογισμός«
Το σημερινό σκίτσο
