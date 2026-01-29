Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του με το δικό του ύφος.
- ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο μας μεταφέρει στην κόλαση, όπου διαδραματίζεται ένας χιουμοριστικός διάλογος.
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
- Μπορείς να κάνεις «ανακωχή» με το άγχος σου;
- Δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ: Αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας, επιστρέφουν οι σοροί από τη Ρουμανία
- Δεν εμπιστεύονται το κράτος οι Έλληνες για τη ρύθμιση της AI – Πρώτη η Ελλάδα μεταξύ 25 χωρών
- Συνταγή: Κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες
- Χολαργός: Πτώση δέντρου λόγων των ανέμων στη Μεσογείων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
- Επτά τρόφιμα για ενέργεια όλο το 24ωρο
- Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις