Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει εικονοποιημένη την παροιμία: «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι».
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
- Νέες ταινίες: Οσκαρικά φιλμ, καταιγιστική δράση και Άγιος Παΐσιος
- Τι είπε ο Σλούκας για το «διπλό» κόντρα στη Βιλερμπάν
- Πορτοκαλί τιμολόγια: Πρεμιέρα από 1η Φεβρουαρίου – Πότε έρχονται τα «κόκκινα»
- Πέντε τρόποι για να μην σας πάρει από κάτω η μελαγχολία του χειμώνα
- Καιρός: Πότε έρχονται τα έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες
- Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
- Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις