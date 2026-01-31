magazin
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
31 Ιανουαρίου 2026, 08:43

Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει εικονοποιημένη την παροιμία: «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι».

Το σημερινό σκίτσο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Business
Start ups: Που υπάρχουν ευκαιρίες επενδύσεων – Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη 

Start ups: Που υπάρχουν ευκαιρίες επενδύσεων – Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη 

inWellness
inTown
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
