Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Αντίδραση ΗΠΑ

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ