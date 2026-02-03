Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον τρόπο του
Την καλημέρα του μας λέει σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με μια σκακιέρα όπου τα πιόνια δεν παίζουν πια σκάκι, αλλά πληκτρολογούν μανιωδώς.
Τα άσπρα και τα μαύρα, αντί να μετράνε κινήσεις, ανταλλάσσουν χαρακτηρισμούς, βρισιές και «εξυπνάδες», αποδεικνύοντας ότι στο παιχνίδι της καθημερινότητας δεν υπάρχει στρατηγική — μόνο θόρυβος.
«Ψόφα, γελοίο μαύρο πιόνι!» φωνάζει το άσπρο.
«Ξύδι, ηλίθιε άσπρε σανοφάγε!» απαντά το μαύρο.
Και η παρτίδα συνεχίζεται, χωρίς βασιλιά, χωρίς ματ, μόνο με πληκτρολόγια, εγωισμούς και την ψευδαίσθηση ότι κάποιος κερδίζει.
