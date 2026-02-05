Αρκάς: Η καλημέρα και η γκρίνια της Πέμπτης
Τη δική του καλημέρα είπε και αυτό το πρωί ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.
Για άλλο ένα πρωινό, ο Αρκάς μας υποδέχθηκε λέγοντας τη δική του «καλημέρα».
Πρωταγωνιστής του γνωστού σκιτσογράφου σήμερα είναι ο Ζαχαρίας, το γέρικο σκυλί του συνταξιούχου Γεράσιμου. Ο συγκεκριμένους καλύτερος φίλος του ανθρώπου, παρά το γλυκό του όνομα, ποτίζει καθημερινά πίκρες και φαρμάκια τον δυστυχή ιδιοκτήτη του: τον ειρωνεύεται τον λοιδορεί και τον περιφρονεί βαθύτατα για τη φτωχή και μίζερη ζωή του.
Και φυσικά τα βάζει και με την ίδια τη ζωή του, καθώς από το πέρασμα του χρόνου δεν γλιτώνει κανείς – είτε είσαι άνθρωπος είτε σκύλος.
Έτσι, αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Ζαχαρία βρέθηκαν οι κτηνίατροι, μετά από μια επίσκεψη του γέρικου σκύλου σε έναν.
«Καταραμένοι κτηνίατροι. Μπαίνεις σκύλος και βγαίνεις πορτατίφ» γκρινιάζει ο Ζαχαρίας στην καλημέρα της Πέμπτης.
Δείτε το σκίτσο του Αρκά:
