Αρκάς: Η spooky «καλημέρα» της Παρασκευής

Για ακόμα ένα πρωινό ο Αρκάς μας λέει τη δική του «καλημέρα», έστω κι αν αυτή της Παρασκευής έχει μια μακάβρια διάθεση.

Ο γνωστός σκιτσογράφος επιστράτευσε τον… Χάρο για να μας καλημερίσει, βάζοντας τέλος στο γνωστό μότο της μέρας «Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι».

Ο Χάρος αποφάσισε να βγει βόλτα και για το πρωινό του καφέ έκατσε σε ένα καφενείο της πόλης. Εκεί ο σερβιτόρος τον ρωτάει «Τι θα πάρετε;» για να έρθει η αναμενόμενη απάντηση «Τον γεροντάκι εκεί στη γωνία».

Δείτε το σκίτσο:

Ο Χάρος είναι ο πρωταγωνιστής του Αρκά στη σειρά βιβλίων Τα Μαύρα – εκεί που ο θάνατος συναντάει τη ζωή και το χιούμορ γίνεται πιο μαύρο από ποτέ.