Αρκάς: Η spooky «καλημέρα» της Παρασκευής
Κι αυτό το πρωινό, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς μας λέει τη δική του «καλημέρα».
Για ακόμα ένα πρωινό ο Αρκάς μας λέει τη δική του «καλημέρα», έστω κι αν αυτή της Παρασκευής έχει μια μακάβρια διάθεση.
Ο γνωστός σκιτσογράφος επιστράτευσε τον… Χάρο για να μας καλημερίσει, βάζοντας τέλος στο γνωστό μότο της μέρας «Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι».
Ο Χάρος αποφάσισε να βγει βόλτα και για το πρωινό του καφέ έκατσε σε ένα καφενείο της πόλης. Εκεί ο σερβιτόρος τον ρωτάει «Τι θα πάρετε;» για να έρθει η αναμενόμενη απάντηση «Τον γεροντάκι εκεί στη γωνία».
Δείτε το σκίτσο:
Ο Χάρος είναι ο πρωταγωνιστής του Αρκά στη σειρά βιβλίων Τα Μαύρα – εκεί που ο θάνατος συναντάει τη ζωή και το χιούμορ γίνεται πιο μαύρο από ποτέ.
- Αρκάς: Η spooky «καλημέρα» της Παρασκευής
- ΝΑΤΟ: Ο Χέγκσεθ δεν θα παρευρεθεί στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες
- Συνταγή: Σολομός με ρεβύθια, σπανάκι και κάρι
- Επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια – Δύο νεκροί
- ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός του στρατού εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
- Διατροφή: Το να τρώμε μαζί με παρέα, μας κάνει καλό
- Επιμένει η κακοκαιρία και την Παρασκευή: Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
- Ελληνικά δέντρα: Ο «Άδωνις» και το «Αρτίτσι» ξεπέρασαν τη χιλιετία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις