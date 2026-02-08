Αρκάς: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν σκύλο, καθισμένο χαλαρά, με μισόκλειστα μάτια και υψωμένο το ένα δάχτυλο, σαν να δίνει ένα μάθημα ζωής.

Πάνω από το κεφάλι του διαβάζουμε τη φράση: «Όσο περισσότερο γερνάς, τόσο περισσότερους γράφεις στα απαυτά σου!», ένα σχόλιο αιχμηρό αλλά και λυτρωτικό για το πέρασμα του χρόνου, την ωρίμανση και την απελευθέρωση από περιττές έγνοιες.

«Η σιωπή μου προς απάντησή σου»

Το μήνυμα του σκίτσου λειτουργεί και ως μια άτυπη υπενθύμιση ότι με τα χρόνια μαθαίνεις να ξεχωρίζεις τι αξίζει πραγματικά την προσοχή σου και τι όχι. Οι άνθρωποι που δημιουργούν εντάσεις, προβλήματα ή θόρυβο γύρω σου παύουν σιγά-σιγά να έχουν τον ίδιο χώρο στη σκέψη σου, όχι από αδιαφορία αλλά από αυτοπροστασία.

Η εμπειρία σε οδηγεί να επενδύεις ενέργεια μόνο σε όσα σε εξελίσσουν, αφήνοντας πίσω μικρότητες και περιττές συγκρούσεις – μια στάση ζωής που, όσο κι αν ακούγεται κυνική, μοιάζει τελικά βαθιά απελευθερωτική.

Με αυτόν τον τρόπο, το σκίτσο του Αρκά μιλά και για την ωριμότητα που δεν μετριέται σε χρόνια αλλά σε επιλογές. Το να σταματάς να δίνεις σημασία σε όσους τρέφονται από τη γκρίνια, την τοξικότητα ή τη σύγκρουση δεν είναι παραίτηση, αλλά συνειδητή στάση.

Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι η ηρεμία σου αξίζει περισσότερο από το να έχεις πάντα δίκιο και ότι δεν χρειάζεται να απαντάς σε κάθε πρόκληση. Κάποιες φορές, το πιο ώριμο σχόλιο είναι η σιωπή.

