Αρκάς: Η καλημέρα σε κλίμα Τσικνοπέμπτης
Το σημερινό σκίτσο στο κλίμα της ημέρας.
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
- Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
- Ένταση και φωτιά σε πτέρυγα των φυλακών Τρικάλων
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τη Τσικνοπέμπτη να ψήνει μαζί με τον Φλεβάρη.
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα σε κλίμα Τσικνοπέμπτης
- Ένταση και φωτιά σε πτέρυγα των φυλακών Τρικάλων
- Τσάι: Είναι το καλύτερο ρόφημα για το πρωί;
- ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
- Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών: Στο e-σφυρί διαμερίσματα και οικόπεδα
- Συνταγή: Μοσχαρίσια τηγανιά λαδορίγανη
- Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
- Ρωσία: Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση μετά από ουκρανική επίθεση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις