Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει μια γυναίκα να βρίσκεται πάνω από ένα μνήμα και να λέει:
«Πρέπει να φύγω τώρα, καλέ μου! Έχω να πάω στον τάφο του άντρα μου1».
Το σημερινό σκίτσο
