Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
17 Φεβρουαρίου 2026, 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με πολύ χιούμορ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτοΟ του μας δείχνει παρατεταγμένες τις ημέρες της εβδομάδας ανάμεσα στον Φλεβάρη.

Τετάρτη: Τι θα πάρουμε αν ζευγαρώσουμε τον Φεβρουάριο με την Κυριακή;

Πέμπτη: Τι;

Τετάρτη: Μια πάρα πολύ κοντή γιορτή.

Φλεβάρης: Κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι που έχω μόνο εικοσιοκτώ από δαύτες.

Το σημερινό σκίτσο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

inWellness
inTown
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
17.02.26

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)
17.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι υποχρεώνονταν να χρησιμοποιήσουν ασυνήθιστες λέξεις, να εισαγάγουν παράξενους όρους, αλλά και να προβούν στη μεταφορική χρήση λέξεων της κοινής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
17.02.26

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
