Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτοΟ του μας δείχνει παρατεταγμένες τις ημέρες της εβδομάδας ανάμεσα στον Φλεβάρη.

Τετάρτη: Τι θα πάρουμε αν ζευγαρώσουμε τον Φεβρουάριο με την Κυριακή;

Πέμπτη: Τι;

Τετάρτη: Μια πάρα πολύ κοντή γιορτή.

Φλεβάρης: Κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι που έχω μόνο εικοσιοκτώ από δαύτες.

Το σημερινό σκίτσο