Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτοΟ του μας δείχνει παρατεταγμένες τις ημέρες της εβδομάδας ανάμεσα στον Φλεβάρη.
Τετάρτη: Τι θα πάρουμε αν ζευγαρώσουμε τον Φεβρουάριο με την Κυριακή;
Πέμπτη: Τι;
Τετάρτη: Μια πάρα πολύ κοντή γιορτή.
Φλεβάρης: Κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι που έχω μόνο εικοσιοκτώ από δαύτες.
Το σημερινό σκίτσο
- Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
- Κόφτης στις δαπάνες επαγγελματιών με το νέο Ε3 – Τι αλλάζει
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)
- Κακοκαιρία: Καμπανάκι Τσατραφύλλια για 9 περιοχές – Κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων
- Θετικά νέα για τους παίκτες της Μονακό: Έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου
- Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ο νόμος ψηφίσθηκε, οι αυξήσεις αργούν…
- Στηρίζει Αταμάν ο Γιαννακόπουλος – Δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος
- Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις