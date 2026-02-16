magazin
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Social 16 Φεβρουαρίου 2026, 07:20

Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Την «καλημέρα» του μας λέει για άλλη μια μέρα ο Αρκάς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με ένα απλό αλλά εύστοχο λογοπαίγνιο.

Στο σκίτσο, ο «Φεβρουάριος» απορεί που η «Δευτέρα» βρίσκεται ακόμη μπροστά του και της λέει ότι έπρεπε να έχει φύγει για δουλειά.

Εκείνη απαντά «Να μην πλυθώ;» και η απάντηση έρχεται αποστομωτική: «Δεν χρειάζεται! Η Καθαρή Δευτέρα είναι την άλλη βδομάδα!»

Η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή εορτή και η ημερομηνία της καθορίζεται από το Πάσχα. Τοποθετείται πάντα 48 ημέρες πριν από την Κυριακή της Ανάστασης και σηματοδοτεί την έναρξη της έβδομης εβδομάδας πριν από το Ελληνορθόδοξο Πάσχα. Όπως δηλώνει και το όνομά της, εορτάζεται πάντοτε ημέρα Δευτέρα.

Αποτελεί την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτόχρονα σηματοδοτεί το τέλος της αποκριάτικης περιόδου. Η ονομασία «Καθαρά» συνδέεται με την έννοια της πνευματικής και σωματικής κάθαρσης, καθώς οι πιστοί εισέρχονται σε περίοδο νηστείας, εγκράτειας και εσωτερικής προετοιμασίας.

Η νηστεία της Σαρακοστής διαρκεί 40 ημέρες, όσες —σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση— νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα αργίας και για πολλούς συνδυάζεται με υπαίθριες δραστηριότητες και παραδοσιακά έθιμα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιόδου πνευματικής πορείας προς το Πάσχα.

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ελλάδα 16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Ελλάδα 16.02.26

Αφρικανική σκόνη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο, έχει σήμερα ο καιρός - Η προειδοποίηση της ΕΜΥ

Σύνταξη
