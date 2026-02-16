Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Την «καλημέρα» του μας λέει για άλλη μια μέρα ο Αρκάς
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με ένα απλό αλλά εύστοχο λογοπαίγνιο.
Στο σκίτσο, ο «Φεβρουάριος» απορεί που η «Δευτέρα» βρίσκεται ακόμη μπροστά του και της λέει ότι έπρεπε να έχει φύγει για δουλειά.
Εκείνη απαντά «Να μην πλυθώ;» και η απάντηση έρχεται αποστομωτική: «Δεν χρειάζεται! Η Καθαρή Δευτέρα είναι την άλλη βδομάδα!»
Η Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή εορτή και η ημερομηνία της καθορίζεται από το Πάσχα. Τοποθετείται πάντα 48 ημέρες πριν από την Κυριακή της Ανάστασης και σηματοδοτεί την έναρξη της έβδομης εβδομάδας πριν από το Ελληνορθόδοξο Πάσχα. Όπως δηλώνει και το όνομά της, εορτάζεται πάντοτε ημέρα Δευτέρα.
Αποτελεί την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτόχρονα σηματοδοτεί το τέλος της αποκριάτικης περιόδου. Η ονομασία «Καθαρά» συνδέεται με την έννοια της πνευματικής και σωματικής κάθαρσης, καθώς οι πιστοί εισέρχονται σε περίοδο νηστείας, εγκράτειας και εσωτερικής προετοιμασίας.
Η νηστεία της Σαρακοστής διαρκεί 40 ημέρες, όσες —σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση— νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα αργίας και για πολλούς συνδυάζεται με υπαίθριες δραστηριότητες και παραδοσιακά έθιμα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιόδου πνευματικής πορείας προς το Πάσχα.
