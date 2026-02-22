Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς, με τον δικό του, γνωστό τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο, μέρα που είναι, βλέπουμε έναν… μασκαρά Φλεβάρη να μας κοιτάζει πονηρά, ντυμένο αποκριάτικα, με καπέλο, φτερά και μάσκα, θυμίζοντάς μας ότι οι Απόκριες κορυφώνονται.

