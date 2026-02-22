Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Μια ακόμη καλημέρα μας χαρίζει σήμερα ο Αρκάς με τον τρόπο του
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς, με τον δικό του, γνωστό τρόπο.
Στο σημερινό σκίτσο, μέρα που είναι, βλέπουμε έναν… μασκαρά Φλεβάρη να μας κοιτάζει πονηρά, ντυμένο αποκριάτικα, με καπέλο, φτερά και μάσκα, θυμίζοντάς μας ότι οι Απόκριες κορυφώνονται.
