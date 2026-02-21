Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με αποκριάτικη διάθεση.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τα δύο πουλιά να συζητούν μεταξύ τους:
Σ΄αρέσει το αποκριάτικο κοστούμι μου;
Δεν το βλέπω, τι έχεις ντυθεί;
Υπάλληλος σε στεγνοκαθαριστήριο
Μα που είναι το κοστούμι;
Φέρατε την απόδειξη;
Το σημερινό σκίτσο
