Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τα δύο πουλιά να συζητούν μεταξύ τους:

Σ΄αρέσει το αποκριάτικο κοστούμι μου;

Δεν το βλέπω, τι έχεις ντυθεί;

Υπάλληλος σε στεγνοκαθαριστήριο

Μα που είναι το κοστούμι;

Φέρατε την απόδειξη;

Το σημερινό σκίτσο