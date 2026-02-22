BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.
Όπως πολλοί να περίμεναν, το «One Battle After Another» δια χειρός Πολ Τόμας Άντερσον, κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, κερδίζοντας έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία.
Η μεγαλύτερη βραδιά για τον κινηματογράφο στο Ηνωμένο Βασίλειο — και ένας προάγγελος των Όσκαρ εδώ που τα λέμε— παρουσιάστηκε από τον Αλαν Κάμινγκ, ο οποίος διατήρησε την ατμόσφαιρα «χαλαρή με αστεία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό Variety.
Για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε, άρχισε να μοιράζει βρετανικά σνακ στον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ και να κοροϊδεύει τον Πολ Μεσκάλ επειδή μιλούσε στο κινητό του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (μάλλον πρέπει να μάθει να κρύβεται καλύτερα).
Αλλά ας επιστρέψουμε στο κυρίως γεύμα: μεταξύ των πρώτων νικητών ήταν ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», και η Γούνμι Μοσάκου, η οποία κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Sinners».
Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς αδιαμφισβήτητα ήρθε όταν ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε τους Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός σταρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «I Swear», μια ανεξάρτητη βιογραφική ταινία για τον ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή.
Ο Ντέιβιντσον διαγνώστηκε στα δεκατρία του με σύνδρομο Τουρέτ και έκτοτε έδωσε αγώνα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στο θέμα.
Καλύτερη ταινία
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη βρετανική ταινία
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Καλύτερο ντοκιμαντέρ
2000 Meters to Adraiivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Καλύτερη ταινία animation
Elio
Little Amélie
Zootopia 2
Καλύτερη παιδική ταινία
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Βραβείο σκηνοθεσίας
Yargos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερο διασκευασμένο σεναρίου
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου
Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemmons, Bugonia
Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου
Odessa A’Zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet
Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Καλύτερο casting
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Καλύτερο μοντάζ
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Βραβείο Ενδυματολογίας
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Βραβείο Make up & Hair
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση
Bugonia
Frankestein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Βραβείο Σκηνογραφίας
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Hamnet
Καλύτερος Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Καλύτερα οπτικά εφέ
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Καλύτερο βρετανικό animation μικρού μήκους
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Κάλύτερη βρετανική ταινία μικρού μήκους
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Βραβείο ανερχόμενου αστέρα
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
*Με πληροφορίες από: Variety & People
