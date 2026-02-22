BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Όπως πολλοί να περίμεναν, το «One Battle After Another» δια χειρός Πολ Τόμας Άντερσον, κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, κερδίζοντας έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία.

Η μεγαλύτερη βραδιά για τον κινηματογράφο στο Ηνωμένο Βασίλειο — και ένας προάγγελος των Όσκαρ εδώ που τα λέμε— παρουσιάστηκε από τον Αλαν Κάμινγκ, ο οποίος διατήρησε την ατμόσφαιρα «χαλαρή με αστεία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό Variety.

Για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε, άρχισε να μοιράζει βρετανικά σνακ στον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ και να κοροϊδεύει τον Πολ Μεσκάλ επειδή μιλούσε στο κινητό του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (μάλλον πρέπει να μάθει να κρύβεται καλύτερα).

Αλλά ας επιστρέψουμε στο κυρίως γεύμα: μεταξύ των πρώτων νικητών ήταν ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», και η Γούνμι Μοσάκου, η οποία κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Sinners».

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς αδιαμφισβήτητα ήρθε όταν ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε τους Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός σταρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «I Swear», μια ανεξάρτητη βιογραφική ταινία για τον ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή.

Ο Ντέιβιντσον διαγνώστηκε στα δεκατρία του με σύνδρομο Τουρέτ και έκτοτε έδωσε αγώνα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στο θέμα.

Καλύτερη ταινία

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη βρετανική ταινία

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

2000 Meters to Adraiivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor



Καλύτερη ταινία animation

Elio

Little Amélie

Zootopia 2

Καλύτερη παιδική ταινία

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootopia 2



Βραβείο σκηνοθεσίας

Yargos Lanthimos, Bugonia

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερο διασκευασμένο σεναρίου

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemmons, Bugonia

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Odessa A’Zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Wunmi Mosaku, Sinners

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Καλύτερο casting

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Καλύτερο μοντάζ

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Βραβείο Ενδυματολογίας

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Βραβείο Make up & Hair

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

Bugonia

Frankestein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Βραβείο Σκηνογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Hamnet

Καλύτερος Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Καλύτερα οπτικά εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Καλύτερο βρετανικό animation μικρού μήκους

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Κάλύτερη βρετανική ταινία μικρού μήκους

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

*Με πληροφορίες από: Variety & People