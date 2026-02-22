Από το Περού στο Λονδίνο: Tι κάνει ο αρκούδος Πάντινγκτον στα βραβεία BAFTA;

O Πάντινγκτον μόλις έφτασε στα φετινά βραβεία BAFTA από το Περού.

Ο αρκούδος θα είναι ένας από τους παρουσιαστές της τελετής, με το αγαπημένο πλάσμα να παρουσιάζει το βραβείο για την καλύτερη παιδική ταινία.

Η συμμετοχή του Πάντινγκτον θα είναι πιθανώς η πρώτη για τα BAFTA, τα οποία δεν έχουν ξαναδεί ένα τετράποδο μέλος να απονέμει βραβείο.

Η ιστορία του

Το «Πάντινγκτον» είναι live action κωμωδία του 2014 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Κινγκ, έχει ως πρωγαγωνιστή τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Μαικλ Μποντ.

Σε παραγωγή του Ντέιβιντ Χέιμαν, η ταινία έχει πρωταγωνιστή τον Μπεν Γουίσο ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον ομώνυμου χαρακτήρα, με τους Χιου Μπόνεβιλ, Σάλι Χόκινγκς, Τζούλι Γουόλτερς, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Πίτερ Καπάλντι και Νικόλ Κίντμαν σε ρόλους live-action.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Πάντινγκτον, ενός ανθρωπόμορφου αρκούδου που μεταναστεύει από το Περού στους δρόμους του Λονδίνου, όπου υιοθετείται από την οικογένεια Brown, χωρίς να γνωρίζει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πάμε τώρα στα BAFTA

Άλλοι, πιο ανθρώπινοι, παρουσιαστές της μεγάλης βραδιάς, που θεωρείται προάγγελος για τα Όσκαρ, θα είναι οι Ααρον Πιερ, Κίλιαν Μέρφι, Ντέιβιντ Τζόνσον, Έμιλι Γουάτσον, Έριν Ντόχερτι, Ίθαν Χοκ, Τζίλιαν Άντερσον, Γκλεν Κλόουζ, Χάνα Γουάντινγκχαμ, Κάρεν Γκίλαν, Κέιτ Χάντσον, Κάθριν Χαν, Κέρι Ουάσινγκτον, Μάγκι Γκίλενχαλ, Μία Μακέννα-Μπρους, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Μάιλς Κάτον, Μίλι Άλκοκ, Μίνι Ντράιβερ, Μόνικα Μπελούτσι, Νόα Τζούπ, Ολίβια Κουκ, Πάτρικ Ντέμπσι και Ριζ Αχμέτ.

Παράλληλα, η Τζέσι Γουέαρ θα ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια της Barbara Streisand κατά τη διάρκεια του τμήματος In Memoriam.

Η τελετή πραγματοποιείται στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με μια σειρά από αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάρεϊ Μάλιγκαν, να αναμένεται να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί.

Σε ότι αφορά την απονομή βραβείων, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί: θα σαρώσει τα κορυφαία βραβεία η πολιτική ταινία One Battle After Another ή μήπως η ταινία τρόμου με βρικόλακες Sinners, που κυριαρχεί στο box office;

Και ποια ταινία θα κερδίσει το βραβείο Outstanding British Film;

*Με πληροφορίες από: Variety