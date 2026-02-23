Super League: Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Δείτε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του πρωταθλήματος μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League.
Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα του Λεβαδειακού με 4-0 στην Allwyn Arena για την 22η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε εκ νέου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση και στο -2.
Αντίθετα, το βράδυ του Σαββάτου (21/02), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το ματς με την Λεβερκούζεν την ερχόμενη Τρίτη (24/2) για τα playoffs του Champions League.
Ο ΠΑΟΚ πέταξε δύο βαθμούς στο AEL FC Arena, καθώς ήρθε ισόπαλος με 1-1 με την ΑΕΛ Novibet και λίγο έλειψε να χάσει και το ματς, καθώς οι Λαρισαίοι είχαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει και το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στις 4/3, ενώ νωρίτερα έχει και τη ρεβάνς με την Θέλτα στις 26/2.
Δείτε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου ως το πέρας της κανονικής διάρκειας της Super League
ΑΕΚ – 52 βαθμοί
01/03 Βόλος – ΑΕΚ
07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά
*Και για τους 16 του Conference πρώτο ματς στις 12/3 κι επαναληπτικός στις 19/3
Ολυμπιακός – 50 βαθμοί
01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet
*Και για το Champions League 24/02 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – 47 βαθμοί
01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ
*Και για το Europa 26/02 Θέλτα – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Super League σε 22 αγωνιστικές
