Super League: Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα του Λεβαδειακού με 4-0 στην Allwyn Arena για την 22η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε εκ νέου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση και στο -2.

Αντίθετα, το βράδυ του Σαββάτου (21/02), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το ματς με την Λεβερκούζεν την ερχόμενη Τρίτη (24/2) για τα playoffs του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε δύο βαθμούς στο AEL FC Arena, καθώς ήρθε ισόπαλος με 1-1 με την ΑΕΛ Novibet και λίγο έλειψε να χάσει και το ματς, καθώς οι Λαρισαίοι είχαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει και το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στις 4/3, ενώ νωρίτερα έχει και τη ρεβάνς με την Θέλτα στις 26/2.

Δείτε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου ως το πέρας της κανονικής διάρκειας της Super League

ΑΕΚ – 52 βαθμοί

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

*Και για τους 16 του Conference πρώτο ματς στις 12/3 κι επαναληπτικός στις 19/3

Ολυμπιακός – 50 βαθμοί

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

*Και για το Champions League 24/02 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – 47 βαθμοί

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

*Και για το Europa 26/02 Θέλτα – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League σε 22 αγωνιστικές