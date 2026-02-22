ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Γλίτωσε τα χειρότερα ο ΠΑΟΚ στην Λάρισα, όπου πήρε εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) σε ματς –θρίλερ, καθώς η ΑΕΛ NOVIBET έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 90+1’, όταν ο Κακουτά αστόχησε σε κενή εστία, ενώ στο 90+4’ της ακυρώθηκε αυτογκόλ το Κένι, επειδή ο διαιτητής Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και είδε χέρι του Μούργου.

Για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο ΠΑΟΚ σκόνταψε και στη Λάρισα. Είναι η τρίτη σερί ισοπαλία του και έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο, καθώς παραμένει τρίτος με 47 βαθμούς. Από την πλευρά της η ΑΕΛ, που προέρχονταν από εκτός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει την ανοδική πορεία της με 3-2-1 στα τελευταία έξι παιχνίδια της και έχει 21 βαθμούς, πέντε βαθμούς πάνω από τον 13ο Αστέρα Τρίπολης.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα τυχερό γκολ του Χατσίδη στο 14’ και η ΑΕΛ απάντησε στο 61’ με τον Σαγκάλ, ενώ θα μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ ήταν κουρασμένος και με ελλείψεις, πριν την εκτός έδρας ρεβάνς της ήττας με 2-1 με τη Θέλτα (την Πέμπτη 26/2 για τα πλέι οφ του Europa League). Φανέλα βασικού πήρε ο Μεξικανός δεξιός μπακ, Χόρχε Σάντσεζ.

Ευκαιρίες και οι δυο μετά το 0-1

Ο ΠΑΟΚ σκόραρε στην πρώτη τελική προσπάθεια του αγώνα. Στο 14’ ο Αναγνωστόπουλος δεν κατάφερε να σταματήσει γύρισμα του Γιακουμάκη και είδε τον Χατσίδη να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με προβολή με το στήθος. Ένα γκολ που του λες και τυχερό. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 31’ με τον Γιακουμάκη που πλάσαρε άουτ. Ο Γιακουμάκης αστόχησε και στο 37’.

Η τακτική της ΑΕΛ ήταν αμυντική και προσπαθούσε να παίξει με αντεπιθέσεις. Έχασε τεράστια ευκαιρία στο 38’, στην αντεπίθεση μετά τη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη, όμως ο Σίστο σούταρε άουτ, μετά τη πάσα του Τούμτα. Νέα (αυτή ήταν πολύ) μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ έχασε στο 42’ ο Σαγκάλ που δεν βρήκε τη μπάλα, μετά από σέντρα του Τούμτα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ μετά από απόκρουση του Μιχαηλίδη. Σε αυτή τη φάση πρέπει να τραυματίστηκε ο Παβλένκα.

Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ είδε ότι δεν απειλούνταν, παρά την υπεροχή του ΠΑΟΚ και από το 55’ και μετά άρχισε να βγαίνει μπροστά. Έτσι ισοφάρισε στο 61’ με σουτ του Σαγκάλ, που βρήκε το στόχο ενώ είχε πλάτη στην εστία, μετά από φάουλ του Κακουτά.

Στο 75’ ο Γερεμέγεφ δεν βρήκε τη μπάλα σε σέντρα του Καμαρά. Δεν βγήκε η επιλογή Λουτσέσκου καθώς έπαιξε με δυο επιθετικούς.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’ που έξω από την περιοχή σούταρε άουτ σε κενή εστία.

Στ0 90+4’ δεν μέτρησε το 2-1 για την ΑΕΛ καθώς ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι, επειδή ο διαιτητής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) κλήθηκε στο VAR και είδε ότι προηγήθηκε χέρι του Μούργου, ο οποίος είχε πλασάρει από πλάγια θέση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ ήταν κουρασμένος και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ είδε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε και βγήκε μπροστά μετά το 55’, βάζοντας δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Η είσοδος του Κακουτά στο 59’ έδωσε πνοή στην ΑΕΛ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τάισον ήταν σε κακή μέρα. Δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο στηρίχθηκε στους Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσιμεντερίδης ήταν απαράδεκτος καθώς «έπνιξε» πολλά φάουλ υπέρ της ΑΕΛ. Στο 29’ η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Σαγκάλ θεώρησε πως δεν υπήρξε παράβαση. Στο 90+4’ ακύρωσε το αυτογκόλ του Κένι. Ο Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινες (= 5) μόνο σε παίκτες της ΑΕΛ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) έκανε παρέμβαση στο 90+4’ και κάλεσε τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος ακύρωσε το αυτογκόλ του Κένι και έτσι δεν μέτρησε το 2-1 της ΑΕΛ.

ΣΚΟΡΕΡ: 61’ Σαγκάλ – 14’ Χατσίδης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν (89’ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα (89’ Πέρες), Σαγκάλ (85’ Μούργος), Σίστο (59’ Κακουτά).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46’ λόγω τραυμ. Τσιφτσής), Σάντσεζ (89’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (68’ Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (68’ Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/2 ΟΦΗ-ΑΕΛ NOVIBET

1/3 ΠΑΟΚ-Asteras AKTOR