sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 20:01

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Γλίτωσε τα χειρότερα ο ΠΑΟΚ στην Λάρισα, όπου πήρε εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) σε ματς –θρίλερ, καθώς η ΑΕΛ NOVIBET έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 90+1’, όταν ο Κακουτά αστόχησε σε κενή εστία, ενώ στο 90+4’ της ακυρώθηκε αυτογκόλ το Κένι, επειδή ο διαιτητής Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και είδε χέρι του Μούργου.

Για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο ΠΑΟΚ σκόνταψε και στη Λάρισα. Είναι η τρίτη σερί ισοπαλία του και έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο, καθώς παραμένει τρίτος με 47 βαθμούς. Από την πλευρά της η ΑΕΛ, που προέρχονταν από εκτός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει την ανοδική πορεία της με 3-2-1 στα τελευταία έξι παιχνίδια της και έχει 21 βαθμούς, πέντε βαθμούς πάνω από τον 13ο Αστέρα Τρίπολης.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα τυχερό γκολ του Χατσίδη στο 14’ και η ΑΕΛ απάντησε στο 61’ με τον Σαγκάλ, ενώ θα μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ ήταν κουρασμένος και με ελλείψεις, πριν την εκτός έδρας ρεβάνς της ήττας με 2-1 με τη Θέλτα (την Πέμπτη 26/2 για τα πλέι οφ του Europa League). Φανέλα βασικού πήρε ο Μεξικανός δεξιός μπακ, Χόρχε Σάντσεζ.

Ευκαιρίες και οι δυο μετά το 0-1

Ο ΠΑΟΚ σκόραρε στην πρώτη τελική προσπάθεια του αγώνα. Στο 14’ ο Αναγνωστόπουλος δεν κατάφερε να σταματήσει γύρισμα του Γιακουμάκη και είδε τον Χατσίδη να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με προβολή με το στήθος. Ένα γκολ που του λες και τυχερό. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 31’ με τον Γιακουμάκη που πλάσαρε άουτ. Ο Γιακουμάκης αστόχησε και στο 37’.

Η τακτική της ΑΕΛ ήταν αμυντική και προσπαθούσε να παίξει με αντεπιθέσεις. Έχασε τεράστια ευκαιρία στο 38’, στην αντεπίθεση μετά τη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη, όμως ο Σίστο σούταρε άουτ, μετά τη πάσα του Τούμτα. Νέα (αυτή ήταν πολύ) μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ έχασε στο 42’ ο Σαγκάλ που δεν βρήκε τη μπάλα, μετά από σέντρα του Τούμτα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ μετά από απόκρουση του Μιχαηλίδη. Σε αυτή τη φάση πρέπει να τραυματίστηκε ο Παβλένκα.

Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ είδε ότι δεν απειλούνταν, παρά την υπεροχή του ΠΑΟΚ και από το 55’ και μετά άρχισε να βγαίνει μπροστά. Έτσι ισοφάρισε στο 61’ με σουτ του Σαγκάλ, που βρήκε το στόχο ενώ είχε πλάτη στην εστία, μετά από φάουλ του Κακουτά.

Στο 75’ ο Γερεμέγεφ δεν βρήκε τη μπάλα σε σέντρα του Καμαρά. Δεν βγήκε η επιλογή Λουτσέσκου καθώς έπαιξε με δυο επιθετικούς.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’ που έξω από την περιοχή σούταρε άουτ σε κενή εστία.

Στ0 90+4’ δεν μέτρησε το 2-1 για την ΑΕΛ καθώς ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι, επειδή ο διαιτητής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) κλήθηκε στο VAR και είδε ότι προηγήθηκε χέρι του Μούργου, ο οποίος είχε πλασάρει από πλάγια θέση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ ήταν κουρασμένος και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ είδε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε και βγήκε μπροστά μετά το 55’, βάζοντας δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Η είσοδος του Κακουτά στο 59’ έδωσε πνοή στην ΑΕΛ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τάισον ήταν σε κακή μέρα. Δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο στηρίχθηκε στους Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσιμεντερίδης ήταν απαράδεκτος καθώς «έπνιξε» πολλά φάουλ υπέρ της ΑΕΛ. Στο 29’ η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Σαγκάλ θεώρησε πως δεν υπήρξε παράβαση. Στο 90+4’ ακύρωσε το αυτογκόλ του Κένι. Ο Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινες (= 5) μόνο σε παίκτες της ΑΕΛ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) έκανε παρέμβαση στο 90+4’ και κάλεσε τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος ακύρωσε το αυτογκόλ του Κένι και έτσι δεν μέτρησε το 2-1 της ΑΕΛ.

ΣΚΟΡΕΡ: 61’ Σαγκάλ –  14’ Χατσίδης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν (89’ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα (89’ Πέρες), Σαγκάλ (85’ Μούργος), Σίστο (59’ Κακουτά).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46’ λόγω τραυμ. Τσιφτσής), Σάντσεζ (89’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (68’ Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (68’ Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/2 ΟΦΗ-ΑΕΛ NOVIBET

1/3 ΠΑΟΚ-Asteras AKTOR

Headlines:
World
Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22.02.26

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο