Λουτσέσκου: «Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, η ομάδα είναι… ξεζουμισμένη»

Γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, με τον Δικέφαλο να μένει στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στο βαρύ πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι… ξεζουμισμένη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτό μας κοστίζει. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».

Παντελίδης: «Εκμεταλλευτήκαμε την κούραση και τις απουσίες του ΠΑΟΚ»

«Όταν έχεις συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια, ότι πάρουμε είναι κέρδος για την ομάδα μας. Δεν αδικείται κάποιος από το αποτέλεσμα. Εκμεταλλευτήκαμε στο τέλος την κούραση του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Άνοιξε το ματς στην επανάληψη με τις απουσίες και την κούραση του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε ταπεινά τη δουλειά».

Για τις αντιδράσεις του και την ψυχραιμία της ΑΕΛ: «Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήθελα να είμαι ήρεμος για να διαβάσω το παιχνίδι. Στο τελευταίο με τον Πανσερραϊκό ήμουν νευρικός οπότε το άλλαξα».

Για τις νέες μεταγραφές και τον Κακουτά: «Τα έχω δει αυτά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ζήτημα να γίνει «ένα» με την ομάδα. Να γίνουμε εμείς και να μην στεκόμαστε στην εξαιρετική του ποιότητα. Ένα παιδί που θέλει να βοηθήσει», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης.