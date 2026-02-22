Το γκολ του Χατσίδη για το 1-0 του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (vid)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει παίζει στο AEL FC Arena απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και έχει ως στόχο να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από δύο διαδοχικές ισοπαλίες.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε νωρίς το προβάδισμα, μόλις στο 4ο λεπτό με τον Δημήτρη Χατσίδη. Ο Μιχαηλίδης με κάθετη πάσα βρήκε τον Γιακουμάκη, αυτός σέντραρε από αριστερά και ο 19χρονος επιθετικός σημείωσε με το στήθος το πρώτο του γκολ στη Stoiximan Super League!

Δείτε το γκολ του Χατσίδη



