ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ: Ισοφάρισαν οι Θεσσαλοί σε 1-1 με τον Σαγάλ (vids)

Με γκολ του Σαγάλ στο 61’, η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League.

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, η μπάλα έφτασε στον Σαγάλ, αυτός κοντρόλαρε και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-1.

Δείτε το γκολ:

Οι Ασπρόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 14’ με τον Χατσίδη.