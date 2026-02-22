ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ: Ισοφάρισαν οι Θεσσαλοί σε 1-1 με τον Σαγάλ (vids)
Οι Βυσσινί με γκολ του Σαγάλ ισοφάρισαν σε 1-1 το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Με γκολ του Σαγάλ στο 61’, η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League.
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, η μπάλα έφτασε στον Σαγάλ, αυτός κοντρόλαρε και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-1.
Δείτε το γκολ:
Οι Ασπρόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 14’ με τον Χατσίδη.
- Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
- Άρης – Κηφισιά 1-1: Έμειναν ξανά χωρίς νίκη στην έδρα τους οι «κιτρινόμαυροι»
- Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για την Γιουβέντους – Στη γωνία του… ρινγκ ο Σπαλέτι
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2: Επική ανατροπή για τις Ερυθρόλευκες (vid)
- Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4: Σαρωτικοί «κανονιέρηδες» στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου
- Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί (vid)
- Λουτσέσκου: «Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, η ομάδα είναι… ξεζουμισμένη»
- Η Μπάμπεργκ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο στη Γερμανία (74-72)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις