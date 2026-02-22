sports betsson
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Άνετη νίκη για την Ένωση στην άδεια Νέα Φιλαδέλφεια (vid)
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Άνετη νίκη για την Ένωση στην άδεια Νέα Φιλαδέλφεια (vid)

Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Λεβαδειακό και επέστρεψε στην κορυφή της Super League.

Σύνταξη
Επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας με σκορ και θέαμα για την ΑΕΚ! Η Ένωση επιβλήθηκε με 4-0 του Λεβαδειακού στην άδεια λόγω τιμωρίας «Αγιά Σοφιά» για την 22η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση. Πάρτι από τους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» εκτός γηπέδου, την ώρα που η μάχη της τετράδας απέκτησε νέο ενδιαφέρον.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και τετράδα στην άμυνα οι Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Μάνταλος και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα.

Για τον Λεβαδειακό ξεκίνησαν οι Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Μάγκνουσον, Κορνέζος, Τσάπρας, Μπάλτσι, Πεντρόσο, Κωστή, Τσοκάι, Βέρμπιτς.

Γκολ με το… καλησπέρα, ευκαιρίες και οι δύο στιγμές του Λεβαδειακού

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ που μόλις στο 6’ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Σχεδόν με τη σέντρα η Ένωση έφτασε μία ανάσα από το δεύτερο γκολ όταν ο Γκεοργκίεφ βρήκε με κάθετη τον Γιόβιτς, ο οποίος απέναντι από τον Λοντίγκιν πλάσαρε άουτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ορεξάτοι στο ξεκίνημα και στο 11’ μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Γιόβιτς από το ύψος της περιοχής. Και φτάσαμε στο 24’ που από λάθος του Μαρίν έξω από την περιοχή, ο Μπάλτζι έκλεψε και σούταρε, με τον Στρακόσα να σώζει με εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Λεβαδειακός ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 31’ σκόραρε με τον Πεντρόσο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην… τρίχα. Στο 36’ ο Μάνταλος από γύρισμα του Πήλιου δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά και στο 44’ ήταν σειρά του Μουκουντί να αστοχήσει από θέσης βολής μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν.

Τον διέλυσε…

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η ΑΕΚ μπήκε πιο αποφασιστικά μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Στο 50′ ο Μάνταλος έκλεψε στο κέντρο και έβγαλε υπέροχη κάθετη για τον Γιόβιτς που έφυγε τετ α τετ και αυτή τη φορά δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-0. Στο 57′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Λιούμπισιτς για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και στο 59′ ο Μάνταλος με τρομερό σόλο και άψογο τελείωμα έγραψε το 3-0.

Η Ένωση έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και στο 62′ έχασε ευκαιρία με τον Μουκουντί από κοντά για τέταρτο γκολ. Αυτό ήρθε τελικά στο 68′ όταν ο Λιούμπισιτς έστρωσε στον Μαρίν και εκείνος από το ύψος της περιοχής με πλασέ άφησε άγλαμα τον Λοντίγκιν για το 4-0. Το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, μεγάλη φάση δεν υπήρξε και το σκορ δεν άλλαξε ως το τελικό σφύριγμα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ του Μουκουντί έκανε τα πάντα πιο εύκολα για την ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Είχαμε καιρό να δούμε τον Μάνταλο στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, με τον αρχηγό της Ένωσης να δίνει μία υπέροχη παράσταση στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μάγκνουσον δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ, όπως και γενικότερα οι περισσότεροι παίκτες του Λεβαδειακού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολη φάση ο Βεργέτης στο ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Πέρα από το ακυρωθέν γκολ του Λεβαδειακού, δεν χρειάστηκε σε άλλη φάση το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μουκουντί (6’), Γιόβιτς (50’), Μάνταλος (59’), Μαρίν (68’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (81′ Περέιρα), Λιούμπισιτς (73′ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (73′ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (85′ Ελίασον), Γιόβιτς (81′ Ζίνι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κορνέζος (73′ Φίλων), Μάγκνουσον, Άμπου Χάνα (46′ Νίκας), Τσάπρας, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (73′ Λαμαράνα), Μπάλτσι, Βέρμπιτς (13′ λ.τρ. Γκούμας), Πεντρόσο (84′ Οζέγκοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος – ΑΕΚ (1/3, 17:30)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (28/2, 20:00)

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ (vid)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ (vid)

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
