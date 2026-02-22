Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Με τις τέσσερις αναμετρήσεις της Κυριακής (22/2) ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η ΑΕΚ παρέμεινε πρώτη στη βαθμολογία μετά την άνετη επικράτησή της με σκορ 4-0 επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «Ένωση» έχει πλέον 52 βαθμούς και είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό.
Στο -5 από την κορυφή έμεινε ο ΠΑΟΚ (47β., αλλά και ματς λιγότερο), καθώς ήρθε ισόπαλος στη Λάρισα με 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, η οποία ανέβηκε στους 21 πόντους και πήρε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη «μάχη» που δίνει για παραμονή στην κατηγορία.
Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» 0-2 από το άδειο Παγκρήτιο Στάδιο (κεκλεισμένων των θυρών) και έκανε βήμα τετράδας, φτάνοντας τους 36 πόντους και όντας πλέον στο -3 από τον Λεβαδειακό (39β.) και με ματς λιγότερο πλέον οι «πράσινοι».
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1
Άρης – Κηφισιά 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (23η) αγωνιστική:
Σάββατο 28/02/26
17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
Κυριακή 01/03/26
16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
17:30 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
