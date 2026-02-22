Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής

Με τις τέσσερις αναμετρήσεις της Κυριακής (22/2) ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ παρέμεινε πρώτη στη βαθμολογία μετά την άνετη επικράτησή της με σκορ 4-0 επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «Ένωση» έχει πλέον 52 βαθμούς και είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό.

Στο -5 από την κορυφή έμεινε ο ΠΑΟΚ (47β., αλλά και ματς λιγότερο), καθώς ήρθε ισόπαλος στη Λάρισα με 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, η οποία ανέβηκε στους 21 πόντους και πήρε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη «μάχη» που δίνει για παραμονή στην κατηγορία.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» 0-2 από το άδειο Παγκρήτιο Στάδιο (κεκλεισμένων των θυρών) και έκανε βήμα τετράδας, φτάνοντας τους 36 πόντους και όντας πλέον στο -3 από τον Λεβαδειακό (39β.) και με ματς λιγότερο πλέον οι «πράσινοι».

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (23η) αγωνιστική:

Σάββατο 28/02/26

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 01/03/26

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης