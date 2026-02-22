Άρης – Κηφισιά 1-1: Έμειναν ξανά χωρίς νίκη στην έδρα τους οι «κιτρινόμαυροι» (vid)

Απίστευτο κι όμως αληθινό… Ο Άρης έμεινε στο 1-1 (41′ Γκαρέ, 44′ Χριστόπουλος) με την Κηφισιά στο «Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Super League και συμπλήρωσε 86 ολόκληρες ημέρες χωρίς νίκη στην έδρα του σε επίπεδο πρωταθλήματος! Η τελευταία φορά που η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ νίκησε εντός ήταν το 2-1 με την ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου για την 12η αγωνιστική.

Μετά τη νέα «γκέλα» ο «Θεός του πολέμου» έχει 28 βαθμούς, φτάνοντας τις 10 ισοπαλίες, ενώ δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί ούτε τις απώλειες των ΟΦΗ, Βόλου και Λεβαδειακού. Από την πλευρά της η Κηφισιά που έκανε μια καλή προσπάθεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασε τους 21 βαθμούς μετά την 9η ισοπαλία της.

Όλο το… πρώτο ημίχρονο σε τρία λεπτά!

Ο Άρης που παρατάχθηκε με πέντε αλλαγές και για πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση (Κουαμέ – Καντεβέρε), είχε τη «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά την κατοχή, όμως η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν φλύαρη,. Δεν ήταν ότι η ομάδα του Χιμένεθ δεν προσπαθούσε και δεν είχε διάθεση, ήταν ότι δεν μπορούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Με τους δραστήριους Γκαρέ και Ράτσιτς η μπάλα ερχόταν στην περιοχή, όμως εκεί Κουαμέ και Καντεβέρε ήταν δεν τροφοδοτούνταν σωστά, είτε οι προσπάθειές τους γίνονταν υπό την παρουσία πολλών αμυντικών και έτσι δεν είχαν ευτυχή κατάληξη.

Τελικά το σκορ άνοιξε στο 41′ ο Γκαρέ που ήταν από λίγους που ξεχώρισαν για τον Άρη στο Α’ μέρος. Μετά από κλέψιμο του Τεχέρο ο Γκαρέ «άδειασε» με ωραία ντρίμπλα δύο αντιπάλους και στη συνέχεια εκτέλεσε ο ίδιος με τεχνικό πλασέ για το 1-0.

Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ το γκολ που σημείωσαν, καθώς στην πρώτη ουσιαστικά τελική της Κηφσιάς… κατάφεραν να δεχθούν την ισοφάριση. Συγκεκριμένα στο 44′, μετά από σέντρα του Λαρουσί, ο Χριστόπουλος με προβολή στην έφερε και πάλι το παιχνίδι στην ισοπαλία (1-1).

Πέναλτι που ακυρώθηκε από το VAR

Στο 50′ ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι, όταν μετά από σέντρα του Φαμπιάνο και κεφαλιά του Καντεβέρε, η μπάλα βρήκε καθαρά στο χέρι του Κονατέ. Εν τέλει με αρκετή καθυστέρηση το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Σιδηρόπουλος από το VAR τον κάλεσε να το τσεκάρει και ο «άρχοντας του αγώνα» έκρινε πως ήταν σε φυσική θέση.

Ακυρώθηκε γκολ της Κηφισιάς, πολλές χαμένες ευκαιρίες ο Άρης.

Στο 63′ ο Πόμπο πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με μακρινό σουτ, όμως το τέρμα ακυρώθηκε από το VAR, ως φάουλ πάνω στον Τεχέρο στην αρχή της φάσης.

Από εκεί και πέρα το δεύτερο μέρος είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό, καθώς από τη μία ο Άρης καιγόταν για δεύτερο γκολ, από την άλλη η ομάδα του Λέτο βρήκε χώρους και βγήκε αρκετές φορές μπροστά με αξιώσεις.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αμυντική λειτουργία της Κηφισιάς «εγκλώβισε» τον Άρη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και του επέτρεψε να σκοράρει με το ζόρι ένα τέρμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η γρήγορη ισοφάριση της Κηφισιάς έβαλε μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους που όπως αποδεικνύεται δεν κατάφεραν ποτέ να τη διαχειριστούν και να φτάσουν σε δεύτερο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα του Άρη που δέχθηκε την ισοφάριση τρία λεπτά μετά το 1-0 και μάλιστα στην πρώτη ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 50′ ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε σωστά πέναλτι στο καθαρό χέρι Κονατέ μέσα στην περιοχή, όμως το ακύρωσε όταν κλήθηκε από το VAR για να το τσεκάρει στο on field review. Κακώς όπως φάνηκε στο ριπλέι καθώς το χέρι ήταν απλωμένο, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας. Τέλος ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χτύπημα από πίσω στον Φαντιγκά στο 26′ αλλά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και ο Τάσος Σιδηρόπουλος (VAR) δεν συμφώνησαν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν τα πήγε καλά ο Σιδηρόπουλος από το VAR. Στη φάση του πέναλτι υπέρ του Άρη, έκρινε προφανώς ότι το χέρι του Κονατέ που ήταν σε έκταση και μεγάλωνε τον όγκο του σώματός του ήταν ήταν σε φυσική θέση κι ότι η επαφή έγινε από κοντινή απόσταση. Στη φάση του 63΄ είδε φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο κι έτσι ακύρωσε το γκολ του Πόμπο.

ΣΚΟΡΕΡ:

41′ Γκαρέ – 44′ Χριστόπουλος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Σωκράτης Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78’ Ροζ), Φαντιγκά, Γένσεν (62’ Νινγκ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Δώνης (62’ Μπουσαΐντ), Καντεβέρε, Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Λαρουσί, Αμάνι, Πόμπο, Αντονίσε (32’ Μπένι), Πέρεθ (66’ Έμπο), Νάνελι (86’ Σιμόν), Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κηφισιά – Λεβαδειακός 20:00 – Σάββατο 28/2

Παναθηναϊκός – Άρης 20:00 – Κυριακή 1/3