sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 22:35
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη - Πυρκαγιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης – Κηφισιά 1-1: Έμειναν ξανά χωρίς νίκη στην έδρα τους οι «κιτρινόμαυροι» (vid)
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 21:19

Άρης – Κηφισιά 1-1: Έμειναν ξανά χωρίς νίκη στην έδρα τους οι «κιτρινόμαυροι» (vid)

Μετά από μία ακόμη κακή εμφάνιση, ο Άρης έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Βικελίδης» και συμπλήρωσε 86 ημέρες χωρίς νίκη στην έδρα του στη Super League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Απίστευτο κι όμως αληθινό… Ο Άρης έμεινε στο 1-1 (41′ Γκαρέ, 44′ Χριστόπουλος) με την Κηφισιά στο «Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Super League και συμπλήρωσε 86 ολόκληρες ημέρες χωρίς νίκη στην έδρα του σε επίπεδο πρωταθλήματος! Η τελευταία φορά που η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ νίκησε εντός ήταν το 2-1 με την ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου για την 12η αγωνιστική.

Μετά τη νέα «γκέλα» ο «Θεός του πολέμου» έχει 28 βαθμούς, φτάνοντας τις 10 ισοπαλίες, ενώ δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί ούτε τις απώλειες των ΟΦΗ, Βόλου και Λεβαδειακού. Από την πλευρά της η Κηφισιά που έκανε μια καλή προσπάθεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασε τους 21 βαθμούς μετά την 9η ισοπαλία της.

Όλο το… πρώτο ημίχρονο σε τρία λεπτά!

Ο Άρης που παρατάχθηκε με πέντε αλλαγές και για πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση (Κουαμέ – Καντεβέρε), είχε τη «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά την κατοχή, όμως η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν φλύαρη,. Δεν ήταν ότι η ομάδα του Χιμένεθ δεν προσπαθούσε και δεν είχε διάθεση, ήταν ότι δεν μπορούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Με τους δραστήριους Γκαρέ και Ράτσιτς η μπάλα ερχόταν στην περιοχή, όμως εκεί Κουαμέ και Καντεβέρε ήταν δεν τροφοδοτούνταν σωστά, είτε οι προσπάθειές τους γίνονταν υπό την παρουσία πολλών αμυντικών και έτσι δεν είχαν ευτυχή κατάληξη.

Τελικά το σκορ άνοιξε στο 41′ ο Γκαρέ που ήταν από λίγους που ξεχώρισαν για τον Άρη στο Α’ μέρος. Μετά από κλέψιμο του Τεχέρο  ο Γκαρέ «άδειασε» με ωραία ντρίμπλα δύο αντιπάλους και στη συνέχεια εκτέλεσε ο ίδιος με τεχνικό πλασέ για το 1-0.

Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ το γκολ που σημείωσαν, καθώς στην πρώτη ουσιαστικά τελική της Κηφσιάς… κατάφεραν να δεχθούν την ισοφάριση. Συγκεκριμένα στο 44′, μετά από σέντρα του Λαρουσί, ο Χριστόπουλος με προβολή στην έφερε και πάλι το παιχνίδι στην ισοπαλία (1-1).

Πέναλτι που ακυρώθηκε από το VAR

Στο 50′ ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι, όταν μετά από σέντρα του Φαμπιάνο και κεφαλιά του Καντεβέρε, η μπάλα βρήκε καθαρά στο χέρι του Κονατέ. Εν τέλει με αρκετή καθυστέρηση το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Σιδηρόπουλος από το VAR τον κάλεσε να το τσεκάρει και ο «άρχοντας του αγώνα» έκρινε πως ήταν σε φυσική θέση.

Ακυρώθηκε γκολ της Κηφισιάς, πολλές χαμένες ευκαιρίες ο Άρης.

Στο 63′ ο Πόμπο πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με μακρινό σουτ, όμως το τέρμα ακυρώθηκε από το VAR, ως φάουλ πάνω στον Τεχέρο στην αρχή της φάσης.

Από εκεί και πέρα το δεύτερο μέρος είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό, καθώς από τη μία ο Άρης καιγόταν για δεύτερο γκολ, από την άλλη η ομάδα του Λέτο βρήκε χώρους και βγήκε αρκετές φορές μπροστά με αξιώσεις.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αμυντική λειτουργία της Κηφισιάς «εγκλώβισε» τον Άρη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και του επέτρεψε να σκοράρει με το ζόρι ένα τέρμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η γρήγορη ισοφάριση της Κηφισιάς έβαλε μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους που όπως αποδεικνύεται δεν κατάφεραν ποτέ να τη διαχειριστούν και να φτάσουν σε δεύτερο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα του Άρη που δέχθηκε την ισοφάριση τρία λεπτά μετά το 1-0 και μάλιστα στην πρώτη ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 50′ ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε σωστά πέναλτι στο καθαρό χέρι Κονατέ μέσα στην περιοχή, όμως το ακύρωσε όταν κλήθηκε από το VAR για να το τσεκάρει στο on field review. Κακώς όπως φάνηκε στο ριπλέι καθώς το χέρι ήταν απλωμένο, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας. Τέλος ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χτύπημα από πίσω στον Φαντιγκά στο 26′ αλλά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και ο Τάσος Σιδηρόπουλος (VAR) δεν συμφώνησαν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν τα πήγε καλά ο Σιδηρόπουλος από το VAR. Στη φάση του πέναλτι υπέρ του Άρη, έκρινε προφανώς ότι το χέρι του Κονατέ που ήταν σε έκταση και μεγάλωνε τον όγκο του σώματός του ήταν ήταν σε φυσική θέση κι ότι η επαφή έγινε από κοντινή απόσταση. Στη φάση του 63΄ είδε φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο κι έτσι ακύρωσε το γκολ του Πόμπο.

ΣΚΟΡΕΡ:

41′ Γκαρέ – 44′ Χριστόπουλος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Σωκράτης Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78’ Ροζ), Φαντιγκά, Γένσεν (62’ Νινγκ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Δώνης (62’ Μπουσαΐντ), Καντεβέρε, Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Λαρουσί, Αμάνι, Πόμπο, Αντονίσε (32’ Μπένι), Πέρεθ (66’ Έμπο), Νάνελι (86’ Σιμόν), Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κηφισιά – Λεβαδειακός 20:00 – Σάββατο 28/2

Παναθηναϊκός – Άρης 20:00 – Κυριακή 1/3

Headlines:
World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.02.26

Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση

Μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις χιονοστιβάδες μικρότερες και λιγότερο συχνές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει το χιόνι και συντομεύει τη σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο