Άρης: Η 11άδα των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακάτεψε την τράπουλα και αποφάσισε να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (22/2, 19:00) εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Super League.

Πέντε είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, μεταξύ των οποίων ο Καντεβέρε, που θα πάρει θέση πίσω από τον Κουαμέ. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα οι Διούδης και Τεχέρο, ενώ ξεκινούν και οι Δώνης και Γκαρέ. Επέστρεψε στην αποστολή και ο Μεντίλ.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Γένσεν θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Καντεβέρε πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι Καράι, Φρίντεκ, Μεντίλ, Κέρκεζ, Ρόουζ, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Νινγκ και Αλφαρέλα.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντονίσε, Νάνελι, Πέρεθ, Κονατέ, Σόουζα, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Αμάνι.

Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Σιμον, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ποκόρνι, Μίγιτς.