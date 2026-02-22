sports betsson
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Άρης: Η 11άδα των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:33

Άρης: Η 11άδα των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με την Κηφισιά

«Φρεσκάρισμα» στην 11άδα του Άρη για το σημερινό (22/2, 19:00) παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Καντεβέρε να είναι ένα από τα πέντε νέα πρόσωπα.

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακάτεψε την τράπουλα και αποφάσισε να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (22/2, 19:00) εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Super League.

Πέντε είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, μεταξύ των οποίων ο Καντεβέρε, που θα πάρει θέση πίσω από τον Κουαμέ. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα οι Διούδης και Τεχέρο, ενώ ξεκινούν και οι Δώνης και Γκαρέ. Επέστρεψε στην αποστολή και ο Μεντίλ.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Γένσεν θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Καντεβέρε πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι Καράι, Φρίντεκ, Μεντίλ, Κέρκεζ, Ρόουζ, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Νινγκ και Αλφαρέλα.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντονίσε, Νάνελι, Πέρεθ, Κονατέ, Σόουζα, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Αμάνι.

Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Σιμον, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ποκόρνι, Μίγιτς.

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

