Άρης: Η 11άδα των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με την Κηφισιά
«Φρεσκάρισμα» στην 11άδα του Άρη για το σημερινό (22/2, 19:00) παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Καντεβέρε να είναι ένα από τα πέντε νέα πρόσωπα.
- Έσπασαν φράγματα στον Έβρο - Πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα - Απαγόρευση χρήσης νερού στο Διδυμότειχο
- Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
- Αντιδράσεις για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle – «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»
- Αποχώρησαν οι κουβανικές δυνάμεις ασφαλείας από τη Βενεζουέλα - Αυξάνεται η πίεση των ΗΠΑ
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακάτεψε την τράπουλα και αποφάσισε να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (22/2, 19:00) εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Super League.
Πέντε είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, μεταξύ των οποίων ο Καντεβέρε, που θα πάρει θέση πίσω από τον Κουαμέ. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα οι Διούδης και Τεχέρο, ενώ ξεκινούν και οι Δώνης και Γκαρέ. Επέστρεψε στην αποστολή και ο Μεντίλ.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Οι Ράτσιτς και Γένσεν θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Καντεβέρε πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι Καράι, Φρίντεκ, Μεντίλ, Κέρκεζ, Ρόουζ, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Νινγκ και Αλφαρέλα.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με την @KifisiaFC
#ARISKIFISIA#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday22#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/GXD4hZj5q8
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) February 22, 2026
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντονίσε, Νάνελι, Πέρεθ, Κονατέ, Σόουζα, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Αμάνι.
Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Σιμον, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ποκόρνι, Μίγιτς.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2: Επική ανατροπή για τις Ερυθρόλευκες
- Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4: Σαρωτικοί «κανονιέρηδες» στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου
- Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί (vid)
- Λουτσέσκου: «Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, η ομάδα είναι… ξεζουμισμένη»
- Η Μπάμπεργκ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο στη Γερμανία (74-72)
- Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους
- ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
- LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις