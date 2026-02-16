sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης: Τα δεδομένα για Μορόν, Γαλανόπουλο και Μισεουί ενόψει Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 16:41

Άρης: Τα δεδομένα για Μορόν, Γαλανόπουλο και Μισεουί ενόψει Κηφισιάς

Οι Μορόν, Γαλανόπουλος και Μισεουί δεν πήραν μέρος στην προπόνηση και η συμμετοχή τους στο κυριακάτικο εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά κρίνεται αμφίβολη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Δεν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο η προετοιμασία του Άρη για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές του αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν έκανε θεραπεία, ενώ ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολούθησαν και οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κώστας Γαλανόπουλος, κάτι που τους καθιστά αμφίβολους για το ματς με την Κηφισιά, στο οποίο θα εκτίσουν την τιμωρία τους και οι Χόνγκλα, Πέρεθ και Αθανασιάδης.

Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση της Δευτέρας, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ.

Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Κυριακής, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ. Στην προπόνηση της Δευτέρας, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ. Οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκαναν ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο “Δασυγένειο” ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο