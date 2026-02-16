Άρης: Τα δεδομένα για Μορόν, Γαλανόπουλο και Μισεουί ενόψει Κηφισιάς
Οι Μορόν, Γαλανόπουλος και Μισεουί δεν πήραν μέρος στην προπόνηση και η συμμετοχή τους στο κυριακάτικο εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά κρίνεται αμφίβολη.
Δεν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο η προετοιμασία του Άρη για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές του αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν έκανε θεραπεία, ενώ ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολούθησαν και οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κώστας Γαλανόπουλος, κάτι που τους καθιστά αμφίβολους για το ματς με την Κηφισιά, στο οποίο θα εκτίσουν την τιμωρία τους και οι Χόνγκλα, Πέρεθ και Αθανασιάδης.
Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση της Δευτέρας, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ.
Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Μετά το ρεπό της Κυριακής, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ. Στην προπόνηση της Δευτέρας, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.
Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ. Οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκαναν ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.
Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο “Δασυγένειο” ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».
