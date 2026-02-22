Τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε πλαστά ευρώ

Αν και η χρήση μετρητών περιορίζεται στις καθημερινές συναλλαγές τα χαρτονομίσματα συνεχίζουν να υπάρχουν στο πορτοφόλι των Ελλήνων.

Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να βρεθεί ή να κινδυνεύσει να βρεθεί με ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνειq

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραχάραξης (ΕΚΚΠ), διαχειρίζεται την πρόσβαση στο Σύστημα Παρακολούθησης Πλαστών Νομισμάτων (ΣΠΠΝ), ​διευκολύνει την επικοινωνία αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με το ΣΠΠΝ και συνεργάζεται με τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων (ΕΚΑ, ΕΚΑΚ) που έχουν συγκροτηθεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό δίνει και τις ανάλογες οδηγίες στους πολίτες.

Τι πρέπει να κάνω αν βρω ένα πλαστό ευρώ;

Αν είστε πολίτης και υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής προκειμένου να το παραδώσετε. Αν διαχειρίζεστε καθημερινά μεγάλες ποσότητες μετρητών, είναι πιθανό να φτάσει στα χέρια σας ένα ύποπτο τραπεζογραμμάτιο. Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές για το πώς πρέπει να ενεργήσετε σε μία τέτοια περίπτωση:

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη γνησιότητα του τραπεζογραμματίου, μην το αποδεχτείτε.

Ζητήστε ευγενικά από τον πελάτη να σας δώσει ένα άλλο τραπεζογραμμάτιο και θεωρήστε ότι είναι αθώος.

Ενημερώστε αμέσως το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή/και τον υπεύθυνο ασφαλείας σας για το συμβάν.

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τον πελάτη.

Εάν νομίζετε ότι αποδεχτήκατε ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο κατά λάθος, μην το δώσετε σε κάποιον άλλο, γιατί αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Παραδώστε το ύποπτο τραπεζογραμμάτιο στο αστυνομικό τμήμα. Εάν είναι γνήσιο, θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας.

Μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.

Οι κανόνες για την προστασία του ​ευρώ

​​Για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης του συναλλακτικού κοινού όσον αφορά την ποιότητα και τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ που κυκλοφορούν, η Τράπεζα της Ελλάδος με εγκυκλίους καθορίζει τα εξής:

Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) ​​θα πρέπει να εφοδιάζονται αποκλειστικά με τραπεζογραμμάτια τα οποία προέρχονται είτε από το χρηματοεφοδιασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τα χρηματικά διαθέσιμα των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οφείλουν να παρακρατούν τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που περιέρχονται στην κατοχή τους για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι παραχαραγμένα, πλαστά ή κίβδηλα και να τα παραδίδουν α​​​​​μέσως στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, προκειμένου να τα διαβιβάσει στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κάθε πλαστό, παραχαραγμένο τραπεζογραμμάτιο ή κίβδηλο κέρμα ευρώ που περιέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην Τράπεζα της Ελλάδος θα παραδίδεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες θα το διαβιβάζουν στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστοποίηση της πλαστότητας.

Προγράμματα ενημέρω​σης του κοινού

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποτροπής της παραχάραξης, η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ με εκστρατείες ενημέρωσης του κ​​οινού.

Επίσης, διοργανώνει προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης των φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά όσον αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό των πλαστών τραπεζογραμματίων.​​

Πηγή: ΟΤ