Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε τον Κορυδαλλό στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η έκρηξη προήλθε από ρίψη χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου. Άγνωστος ή άγνωστοι καθώς δεν έχει διαπιστωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι, έφτασαν στο εν λόγω στενό και πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, με την έκρηξη να προκαλεί φθορές σε έξι Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ έσπασε και η τζαμαρία ενός διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίοι κατά την αυτοψία τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν υπολείμματα της χειροβομβίδας για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Στο σημείο βρέθηκαν προληπτικά και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το οποίο εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί προειδοποιητικό μήνυμα.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δράστες πετάξαν την χειροβομβίδα στον αέρα. Aυτό που κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς είναι ότι πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία δεν ξέρουν πώς βρέθηκε στα χέρια των δραστών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φαίνεται πως πήγαν να πετάξουν τη χειροβομβίδα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο να μένει στην περιοχή κάποιος πρώην τρόφιμος των φυλακών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.